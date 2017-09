Premier déplacement de Köhler dans la région

L’ancien président allemand Horst Köhler n’a pas perdu de temps. Il a déjà tenu une série de réunions et de consultations, selon le porte-parole de l’ONU qui a également annoncé que M. Köhler a rencontré le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et les hauts responsables des Nations unies, les représentants des parties et des voisins, et d’États membres. Il semble que cette première vague de consultations est destinée à préparer le tout premier périple de l’Envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara dans la région.

Le Secrétaire général qui s’est félicité de l’intention de son Envoyé personnel de se rendre dans la région pour un périple destiné d’ailleurs à relancer le processus politique dans un nouvel esprit et une nouvelle dynamique, conformément à la résolution 2351 (2017) du Conseil de sécurité, ne risque-t-il pas d’embarrasser son envoyé et lui compliquer la tâche à travers cette nomination qui en a surpris plus d’un ?

Qui est Horst Köhler ?

Nommé à la mi-août en tant que nouvel Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU au Sahara, Horst Köhler est un ancien président d’Allemagne. Il dispose, en effet, d’une expérience de plus de 35 ans dans le secteur gouvernemental et des organisations internationales.

Car avant d’assumer les fonctions de la présidence de la République fédérale d’Allemagne entre 2004 et 2010, M. Köhler était directeur général du Fonds monétaire international (FMI) entre 2000 et 2004, et président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à Londres (1998-2000).

Lauréat de l’Université Eberhard Karls de Tübingen, où il a obtenu en 1969 un diplôme en économie publique et sciences politiques, il est également titulaire d’un doctorat en sciences économiques en 1977. Le diplomate allemand a succédé dans ce nouveau poste en tant qu’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU au Sahara au diplomate américain Christopher Ross.