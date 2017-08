Pourquoi Jennifer a refusé une carrière internationale

Après le terrible accident, la route qui a coûté la vie à deux personnes, le 6 mars dernier, Jenifer, traumatisée, s’était enfermée dans le mutisme. Réfugiée en Corse, son île natale, la chanteuse avait attendu quatre mois avant de prendre la parole pour rassurer ses fans. Non, elle ne mettrait pas un terme à sa carrière. “La Musique … cette flamme intérieure, qui me manque déjà tant et dont je ne pour­rai jamais me passer”, écrit-elle.

Aujourd’hui, alors que la gagnante de la première saison de la Star Academy s’apprête à signer son grand retour sur le plateau de The Voice Kids, le 19 août prochain, elle prend la parole dans Télé 7 jours. Une façon pour elle de faire le bilan après 15 ans de carrière et un nouveau départ sans Franck Veron, son manager de toujours. Une collaboration qui a pris fin en juillet dernier.

Elle évoque notamment de son premier titre Au soleil, qu’elle reprend sur le nouvel album des Kids United disponible le 18 août prochain. Son récent passage en studio a convoqué des souvenirs indélébiles. “Très vite après ma sortie de la Star Ac., je me souviens des plateaux télé, des radios... Et même d’une version en espagnol, Junto Al Sol, que j’ai enregistrée pour l’international”, confie-t-elle.

Le succès est tel que Pascal Nègre, ancien PDG d’Universal Music France, lui propose de voir plus grand et de conquérir l’international. Mais la gloire et les paillettes très peu pour elle, Jenifer a d’autres ambitions. “Il m’a détestée quand j’ai refusé de tenter une carrière hors de France. Mais j’ai préféré avoir un enfant. Il ne m’en a pas voulu”. En 2003, alors qu’elle n’a que 21 ans, la jeune chanteuse, en couple avec Maxim Nucci, donne ainsi naissance à Aaron. En 2014, un petit Joseph, né de sa relation avec Thierry Neuvic, agrandit la famille. Pas de regret donc pour la belle chanteuse qui confiait, en 2016, que ses deux garçons étaient le sel de sa vie.