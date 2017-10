Plus de 8 millions de touristes ont visité le Maroc à fin août

Un total de 8 millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et août 2017, en progression de 10,4% par rapport à la même période un an plus tôt, selon l’Observatoire du tourisme.

Le nombre de touristes étrangers (TES) a progressé de 13,1%, alors que les arrivées des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont augmenté de 8,1%, précise l’Observatoire qui vient de publier un rapport exposant les statistiques sur le tourisme national au titre du mois d’août.

En effet, rapporte la MAP, les principaux marchés émetteurs ont connu une hausse en termes d’arrivées durant la même période, en particulier l’Allemagne (+14%), la Hollande (+10%), l’Espagne (+10%), la France (+8%) et la Belgique (+8%).

Quant aux marchés touristiques émergents, ils maintiennent leur trend haussier avec +315% pour la Chine, +43% pour le Japon, +41% pour la Corée du Sud, +32% pour les Etats-Unis et +52% pour le Brésil, relève l’Observatoire.

Cette tendance positive a été également observée au niveau des nuitées touristiques réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés, qui ont enregistré une hausse de 15% par rapport à fin août 2016 (+19% pour les touristes non-résidents et +8% pour les résidents).

Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré, à eux seuls, 60% des nuitées totales durant les huit premiers mois de l’année en cours, marquant des hausses respectives de +18% et +12%, précise la même source.

Les autres destinations touristiques du Royaume ont également affiché de bonnes performances, en particulier les villes de Fès et Tanger avec respectivement des hausses de +36% et de +26%, ajoute-t-on.

Par ailleurs, les recettes générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc se chiffraient à près de 46,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin août, contre 44,5 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 5%. Pendant le seul mois d’août 2017, le nombre d’arrivées des touristes aux postes-frontières a augmenté de 21% par rapport à celui de 2016 (+10,5% pour les TES et +27,5% pour les MRE), indique l’Observatoire.