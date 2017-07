Plus de 5 millions de Marocains établis à l’étranger

747.149 Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont regagné le Maroc via les différents points de transit depuis le lancement de l’opération Marhaba 2017, ce qui représente une hausse de 10,5% par rapport à la même période de l’année dernière, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Abdelkrim Benatiq.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi a précisé dans un communiqué lu au terme du Conseil de gouvernement, qu’Abdelkrim Benatiq a expliqué dans un exposé que cette opération se déroule conformément aux Hautes orientations Royales visant à accorder davantage d’intérêt aux Marocains du monde, aux dispositions de la Constitution et sur la base du programme gouvernemental et des stratégies des secteurs concernés, notamment celui du transport.

L'opération se déroule également dans le cadre de la coordination à plusieurs niveaux notamment celui du Comité interministériel des affaires des MRE, sous la présidence du chef du gouvernement, et qui a tenu sa dernière réunion le 26 mai dernier, a ajouté le responsable.

Il a, à cet égard, relevé que plus de 5 millions de Marocains sont établis à l’étranger, dont près de la moitié se rendent chaque année au Royaume, 70 % ont moins de 45 ans et 20 % sont nés dans les pays de résidence.

Le ministre délégué a, d’autre part, fait savoir, dans son exposé, que les transferts des MRE enregistrent une hausse notable, atteignant plus de 62 milliards de dirhams en 2016 et 24.390 milliards entre janvier et mai 2017.

En 2016, a-t-il précisé, 17% des MRE ont utilisé le transport terrestre pour regagner le Royaume, 41% ont opté pour le transport maritime et 41% pour le transport aérien.

Le ministre a ajouté qu'un plan a été mis en œuvre visant le développement des structures d’accueil et le renforcement des services fournis aux Marocains du monde, que 17 centres d’accueil ont été mis en place à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume de même qu’un plan relatif aux services médicaux et ce à travers le rôle central de la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

D’autres mesures ont été prises également aux niveaux de la sûreté, de la sécurité, de la communication, de l’accompagnement juridique, et administratif et culturel, ainsi que sur le plan du développement des investissements des Marocains du monde avec la création d’une région virtuelle baptisée «région 13» visant à faciliter l’intégration des Marocains entrepreneurs du monde (MeM) dans l’économie marocaine en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).