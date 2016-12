Plus de 20% des étrangers naturalisés espagnols sont marocains

Les statistiques officielles espagnoles révèlent que les Marocains figurent en tête des étrangers qui se sont fait naturaliser espagnols en 2015.

24.285 d’entre eux ont, en effet, acquis cette nationalité sur 114.351 personnes ayant en majorité résidé en Espagne durant plus de 10 ans, soit plus de 20%.

Pourtant, le processus des naturalisations a enregistré, durant la même année, une régression par rapport à 2014.

Selon les informations fournies par l’Institut national des statistiques espagnol, le nombre des acquisitions de la nationalité a reculé de 44,5% en 2015 par rapport à une année auparavant et le nombre de Marocains qui se sont fait naturaliser l’année dernière a chuté de 10.522 personnes par rapport à 2014.

Ce recul serait dû à la crise économique qui frappe ce pays et au manque d’opportunités d’emploi.

Comme en 2014, ce sont les Equatoriens (13.949 personnes en 2015 contre 32.757 en 2014) qui arrivent en deuxième position en termes d’acquisition de la nationalité espagnole suivis des Colombiens (11.881 en 2015 contre 25.115 en 2014), des Boliviens (11.164 en 2015), des Dominicains (8.171 en 2015), des Péruviens (6.954 en 2015), des Cubains (3.072), des Argentins (3.054), des Pakistanais (2.798) et des Vénézuéliens (2.332), selon une note de presse de l’Institut espagnol.

Concernant le pays de naissance des naturalisés, la même source a souligné que 19.799 d’entre eux sont nés en Espagne et qu’ils sont en majorité mineurs (95,1% ont moins de 10 ans).

Par pays, le Maroc arrive en tête avec 14.487 cas, suivi successivement de l’Equateur (12.197 cas), de la Colombie (11.727), de la Bolivie (9.803), de la République Dominicaine (7.516), du Pérou (6813), de l’Argentine (3.114), de Cuba (3.079) et du Brésil (2.224).

La moitié des naturalisés se concentrent dans la région de Catalogne (29.977 cas) et de la Communauté de Madrid (27.236 cas).

Selon les estimations de l’Institut national des statistiques, le nombre de personnes qui pourraient demander leur naturalisation en 2016 pourrait être plus élevé qu’en 2015, étant donné qu’entre janvier et juin dernier, le nombre de naturalisations concédées aux étrangers est estimé à 92.783 personnes.

Encore une fois, ce sont les Marocains qui sont en tête des naturalisations entre janvier et juin 2016 avec 23.052, suivis successivement par les Boliviens (9.819), les Equatoriens (9.192), les Colombiens (9.123), les Dominicains (5.483), les Péruviens (4.312), les Cubains (3.009), les Argentins (2.284), les Brésiliens (2.171) et les Paraguayens (2.145).