Plus de 1930 bénéficiaires d'une caravane médicale multidisciplinaire à Taza

Quelque 1.930 habitants de la commune de Tazarine relevant du cercle de Tahla à Taza ont bénéficié, cette fin de semaine, des prestations d'une caravane médicale multidisciplinaire, organisée à l'initiative de la province de Taza.

Organisée en partenariat avec les délégations provinciales des ministères de la Santé et de l’Education nationale, ainsi que de l'Entraide nationale, la coordination provinciale du Croissant-Rouge marocain et l'Association Al Amal de diabète, cette action de solidarité s'inscrit dans le cadre du programme 2016/2017 de lutte contre la vague de froid dans les zones montagneuses à plus de 1.500 m d'altitude.

Cette caravane a effectué des consultations médicales dans diverses spécialités notamment l'urologie, la gynécologie, la dermatologie, la cardiologie, la gastrologie, l’ORL, la pneumologie, le diabète, l'ophtalmologie, la pédiatrie et la médecine générale et procédé à la distribution de médicaments d'une valeur de 63.000 DH.

Elle s'assigne pour objectifs de rapprocher les prestations médicales aux citoyens et de palier au déficit des cadres médicaux au niveau de cette commune.

Encadrée par un staff médical pluridisciplinaire, la caravane s'inscrit également dans le cadre des efforts visant à soutenir les populations démunies au niveau des douars et communes ciblés, à travers la sensibilisation à l'importance du dépistage précoce pour lutter contre certaines maladies mortelles.