Plus ambitieux que jamais, le DHJ n’a pas raté sa sortie rifaine

Les résultats de vendredi et samedi ont été si conformes à la logique du tableau que le classement s’en est clarifié au mieux en permettant une passionnante ligne droite aussi bien pour le haut que le bas. C’est ainsi que l’un des pensionnaires du podium, le DHJ en attendant le résultat du derby d’hier s’est rappelé au bon souvenir des Casablancais en butant le malheureux CRA d’un but de dernière minute réalisé par un de ses buteurs bien discret ces derniers temps, Ayoub Nanah. Le DHJ du coup s’en pavane d’un ‘’m’as-tu-vu’’ d’excellent dauphin. Ce qui n’est pas le cas du CRA qui de cette contrariété s’en trouve empêtré dans les bas-fonds de la relégation à un point seulement des deux porteurs du bonnet d’âne, le KAC éclaté à Berkane (3-0) après avoir longtemps fait dans la résistance et la JSKT laminée à Tétouan (4-0) par des Nordistes complètement retrouvés.

Le KACM accroché à la maison dans le derby du Sud par le HUSA, est, malgré un match en moins à jouer mercredi à Tanger, fait le bon compagnon de route des deux premiers préposés à la descente. Voilà, le classement en distingue un triumvirat, le WAC, le DHJ et le RCA qui se disputent le titre, les gens de l’accessit, la RSB, l’ASFAR, l’IRT voire l’OCS, le ventre mou composé du MAT, du CAK du FUS et on peut même mettre dans le lot le HUSA pour l’ensemble de son œuvre et l’OCK qui cogite couci-couça dans les parages. Enfin pour ce qui est des mal-barrés, on a les quatre lurons aux jours comptés que vous savez et qui se disputeront jusqu’au bout les deux places à éviter.

La RSB s'est largement imposée (3-0), à domicile, face au KAC, samedi, en match comptant pour la vingt-cinquième journée de ce bon vieux championnat. Les réalisations des locaux ne sont inscrites qu’en seconde mi-temps alors qu’il ne restait qu’un quart d’heure de la fin de la partie par Anas Enniya puis cinq minutes après très joliment par Abdelhadi Halhoul avant que Badr Kachani aux ultimes moments n’y mette aussi de sa patte.

De ce succès, les ‘’Calamentis’’ de la RSB consolident leur quatrième place avec 43 points et mettent leur poursuivant immédiat, l’ASFAR, à trois longueurs. Les hommes de Rachid Taoussi profitent en cela de la déconvenue des Militaires accrochés à blanc samedi au Stade municipal de Khénifra par le Chabab local. Ce nul n'affecte presqu’en rien le CAK qui pointe à la neuvième place avec 29 unités. Le KAC, quant à lui, broie du noir et en reste en bon relégable scotché de ses 21 points en bonne lanterne rouge aux côtés de la JSKT explosée samedi au Stade Seniat Rmel par un MAT retrouvé après une longue période de doute toute de disette, Salman Ould Lhaj , Zayed Karouch, auteur d'un doublé et Mohamed Tsouli ont été les bourreaux des hommes d’Abderrazak Khairi. Ceux de Sergio Lobera de ce large succès se rassurent quant à leur avenir et remontent à la huitième place avec 30 points.



Résultats Botola Pro D1

Vendredi 21 avril

CRA-DHJ 0-1

KACM-HUSA 1-1

Samedi 22 avril

CAK-ASFAR 0-0

RSB-KAC 3-0

MAT-JSKT 4-0

Résultats Botola Pro D2 26e journée

Samedi

CAYB-WST 1-1

RB-ASS 3-1

RCO-USK 2-0

UST-WAF 2-2