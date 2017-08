Patrice Talon : Le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain au service des artistes africains

Le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) est une merveille qui révèle bien le talent des artistes africains, a souligné, mardi à Rabat, le président de la République du Bénin, Patrice Talon.

"C'est un plaisir et un bonheur de découvrir sur notre continent et dans un pays frère une merveille de ce genre, où l’art révèle bien la qualité et le talent de l’artiste africain", a affirmé M. Talon, dans une déclaration à la MAP, à l'occasion de sa visite au MMVI qui abrite des expositions mettant à l’honneur la culture africaine, dans le cadre de l’évènement "L’Afrique en capitale".

"Ce mélange d’art contemporain de toutes natures et la manière avec laquelle les expositions sont présentées et soignées, donne satisfaction sur le travail réalisé", s’est-il réjoui. Louant les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI pour davantage de développement et de coopération en Afrique, M. Talon a mis en avant l’excellence des liens séculaires unissant les deux pays frères et amis, le Maroc et le Bénin, et s'est félicité du retour du Royaume à l’Union africaine, afin de jouer pleinement son rôle.

De son côté, le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, a affirmé que le MMVI participe au développement de la diplomatie culturelle, qui se concrétise par la visite du président du Bénin et de personnalités éminentes du monde entier.

"Le MMVI est devenu un véritable joyau et un passage incontournable de la capitale du Maroc, capitale des lumières", s’est-il félicité, relevant que ce musée reflète l’image moderne du Royaume.

Depuis son inauguration par SM le Roi, ce musée a accueilli plus de 320.000 visiteurs et a abrité trois expositions phares, à savoir "Giacometti", "l’Afrique en capitale" et "Face à Picasso", qui a attiré à elle seule et en deux mois et demi 40.000 visiteurs, ce qui prouve que les Marocains ont un grand engouement pour la culture, a-t-il noté.

Lors de cette visite, le président de la République du Bénin, accompagné de M. Qotbi et du directeur du MMVI, Abdelaziz El Idrissi, a eu l’occasion de découvrir les expositions "Regard contemporain sur l’art africain" et "Présence commune" et la collection permanente du musée. Au terme de cette visite, M. Talon a signé le livre d’or du musée.

"Regard contemporain sur l’art africain" offre une exploration originale de certaines tendances de l’art contemporain africain, à travers un ensemble de tableaux, sculptures et objets de design, alors que l’exposition "présence commune" est une rencontre artistique narrant deux expériences d’un retour aux origines en terre africaine des artistes Kouka et Wahib Chehata. La collection permanente du musée, elle, comprend les œuvres d’art moderne et contemporain des artistes marocains.

Inauguré par SM le Roi Mohammed VI et le Souverain hachémite de Jordanie, le Roi Abdallah II, "L’Afrique en capitale", est un évènement artistique multidisciplinaire qui s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du Maroc sur le continent africain.