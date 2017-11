Participation remarquée du Maroc au Festival des écrivains de Prague

La 27ème édition du Festival des écrivains de Prague (Prague writer's Festival) qui se tient actuellement dans la capitale tchèque, est marquée par une participation distinguée du Maroc à cet événement culturel, à l'instar des trois dernières années. Le Maroc est représenté à ce rendez-vous culturel annuel praguois, par Mohamed Achaari, écrivain et ancien ministre de la Culture qui a participé activement aux présentations et débats littéraires programmés lors de ce festival qui s'est ouvert le 10 novembre.

Une biographie détaillée de M. Achaari et plusieurs de ses œuvres ont été mises à la disposition du public, en langues tchèque et anglaise, afin de permettre aux visiteurs de découvrir de grands noms de la littérature marocaine, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc à Prague.

Cette édition est consacrée à la culture et la littérature du monde, y compris celle du Maroc. Elle est marquée par la participation d’une pléiade d’artistes, d’écrivains et de poètes pour débattre entre autres sujets des dangers du populisme en Europe et de la nécessité de rétablir le dialogue culturel entre les différentes civilisations.

Cet événement intervient au moment où le Maroc et la République Tchèque, qui entretiennent d'excellentes relations, célèbrent cette année le 58ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, indique le communiqué.

Le Festival des écrivains de Prague qui bénéficie du soutien de la ville de Prague et des ministères tchèques de la Culture et des Affaires étrangères, vise à promouvoir la littérature mondiale et à présenter au public tchèque, féru d'art et de culture, des écrivains, poètes et hommes de lettres étrangers.