Participation du Maroc à l'Assemblée parlementaire de l’OSCE

Une délégation du Parlement participe depuis mercredi dans la capitale biélorusse, Minsk, à la 26ème session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

La délégation marocaine conduite par Mohamed Bakkouri, président du groupe RNI, comprend Mohamed Mellahi (Union socialiste des forces populaires), Latifa El Hammoud (PAM) et Jamal Benchekroun Karimi (PPS) députés à la Chambre des représentants, ainsi qu’Abdelkarim Al Hams (PAM) député à la Chambre des conseillers.

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Parlement et à la délégation marocaine pour sa participation et sa présence intensive et qualitative aux travaux de cette 26ème session annuelle de l’Assemblée.

Le chef d’Etat de la Biélorussie a salué les progrès du Maroc et les réformes initiées par le Royaume dans divers domaines ainsi que le développement réalisé sous la conduite de S.M le Roi Mohammed VI, mettant en exergue la beauté du Maroc, un pays qui constitue un modèle de tolérance.

Pour sa part, le chef de la délégation marocaine a exprimé ses remerciements au président biélorusse et ses vœux de progrès et de prospérité dans divers domaines à la Biélorussie et au peuple biélorusse.

Cette session de l’AP de l’OSCE, dont les travaux prendront fin ce dimanche, se penche sur plusieurs questions s’inscrivant dans le cadre des préoccupations et missions de l’Assemblée, entre autres, la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, la coopération entre les membres de l’Organisation dans les domaines économiques, environnementaux et des droits de l’Homme.

L’assemblée annuelle, présidée par Christine Muttonen, devrait adopter des projets de recommandations proposées par les participants au niveau des commissions.