Participation de l’ONCA aux Journées de commercialisation des produits du terroir à Al Hoceima

Dans le cadre de ses missions de conseil agricole, d’accompagnement des agriculteurs et des professionnels du secteur et de soutien au développement agricole, l’Office national du conseil agricole a participé, du 13 au 16 juillet, à la 8ème édition des journées de commercialisation des produits du terroir à la province d’Al Hoceima, et ce à travers des actions ciblées et diversifiées.

Dans la perspective de collaborer activement au développement du la commercialisation des produits de terroir, l’Office national du conseil agricole a participé à cette édition à travers la mise en place d’un espace d’animation dédié au conseil agricole qui a abrité des actions d’information, de sensibilisation et d’encadrement au profit des agriculteurs bénéficiaires des journées.

A noter que l’animation technique, qui a été assurée par les conseillers agricoles de la Direction régionale du conseil agricole de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, a porté sur la conduite de l’apiculture ; la conduite technique de l’amandier ainsi que sur la conduite technique du cactus.

L’espace animation du conseil agricole a accueilli également, durant toute la période de l’événement, des partenaires institutionnels, qui sont intervenus sur des thématiques qui intéressent la région à l’instar de la Direction régionale de l’agriculture sur « les aides et incitations dans le cadre du FDA »; l’Office du développement de la coopération d’Al Hoceima sur « l’organisation professionnelle des agriculteurs en coopératives »; le service provincial de l’Office national de sécurité sanitaire des Produits alimentaire d’Al Hoceima sur « la lutte contre la cochenille du cactus » et la Direction régionale du Crédit agricole d’Al Hoceima sur «le financement des projets agricoles ».

Aussi, à cette occasion, l’ONCA a organisé 8 voyages encadrés au profit de 200 agriculteurs et femmes rurales adhérents aux nouvelles coopératives et bénéficiaires des projets pilier II provenant des provinces de la région concernée, qui ont été accompagnés par les conseillers agricoles de la Direction régionale du conseil agricole de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima.