Parfum de tempête entre "Don" et "Hilary"

Remake climatique de la présidentielle américaine ? Côté Atlantique, la tempête tropicale Don. Côté Pacifique, une perturbation se développe et son petit nom sera Hilary si elle atteint le statut de tempête tropicale, selon le site du Centre national des ouragans (NHC).

C'est un pur hasard: depuis 1953, le NHC dispose de six listes différentes de noms, réutilisées par rotation. Ainsi, celle de 2017 reviendra en 2023. Et il dispose de plusieurs séries, suivant les régions. Don figure donc sur celle de l'Atlantique et Hilary sur celle du Pacifique nord-est.

Mais médias américains et internautes n'ont pas manqué de se délecter de cette opposition fortuite de part et d'autre des Etats-Unis, se livrant à des plaisanteries et moult mèmes liés aux deux anciens rivaux de l'élection présidentielle de 2016, Donald Trump et Hillary Clinton.

Le NHC a décrit la tempête tropicale Don comme étant "petite", avec une "zone de circulation bien définie" mais "pas particulièrement bien organisée".

Apparue récemment, elle a entraîné la mise en alerte notamment de la Barbade et de Trinidad-et-Tobago. Mais elle s'est rapidement dissipée dans la nuit de mardi à mercredi sans se transformer en ouragan, ses vents n'ayant atteint que 85 km/h maximum quand il lui aurait fallu au moins 119 km/h. Pendant ce temps, une dépression tropicale se développait dans le Pacifique. Baptisée pour l'heure Eight-E, elle prendra le nom Hilary si elle devait se renforcer au point d'accéder au statut de tempête tropicale (au moins 62 km/h).

Selon le dernier bulletin du NHC mercredi à 15H00 GMT, elle soufflait à 55 km/h --peu de changements étaient attendus dans les prochaines heures-- et ne menaçait pas de terres à ce stade. Son modèle de circulation restait "irrégulier".

Il n'y a eu aucun ouragan pour l'instant cette saison dans l'Atlantique, mais déjà trois dans le Pacifique.