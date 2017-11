Voici le palmarès de la Coupe du Trône de football, avant la finale de la saison 2016-17, qui opposera le Raja de Casablanca au Difaâ d'El Jadida, samedi au Complexe sportif Prince Moualy Abdellah à Rabat:

1957 : Mouloudia d'Oujda.

1958 : Mouloudia d'Oujda.

1959 : AS FAR.

1960 : Mouloudia d'Oujda.

1961 : KAC de Kénitra.

1962 : Mouloudia d'Oujda.

1963 : Kawkab de Marrakech.

1964 : Kawkab de Marrakech.

1965 : Kawkab de Marrakech.

1966 : CODM de Meknès.

1967 : FUS de Rabat.

1968 : RAC de Casablanca.

1969 : Renaissance Settat.

1970 : Wydad de Casablanca.

1971 : AS FAR.

1972 : SCCM/ADM (match non joué).

1973 : FUS de Rabat.

1974 : Raja de Casablanca.

1975 : Chabab Mohammédia.

1976 : FUS de Rabat.

1977 : Raja de Casablanca.

1978 : Wydad de Casablanca.

1979 : Wydad de Casablanca.

1980 : Moghreb de Fès.

1981 : Wydad de Casablanca.

1982 : Raja de Casablanca.

1983 : Centrale Laitière AS.

1984 : AS FAR.

1985 : AS FAR.

1986 : AS FAR.

1987 : Kawkab de Marrakech.

1988 : Moghreb de Fès.

1989 : Wydad de Casablanca.

1990 : Olympique de Casablanca.

1991 : Kawkab de Marrakech.

1992 : Olympique de Casablanca.

1993 : Kawkab de Marrakech.

1994 : Wydad de Casablanca.

1995 : FUS de Rabat.

1996 : Raja de Casablanca.

1997 : Wydad de Casablanca.

1998 : Wydad de Casablanca.

1999 : AS FAR.

2000 : Majd Madina.

2001 : Wydad de Casablanca.

2002 : Raja de Casablanca.

2003 : AS FAR.

2004 : AS FAR.

2005 : Raja de Casablanca.

2006 : Olympique Khouribga.

2007 : AS FAR.

2008 : AS FAR.

2009 : AS FAR.

2010 : FUS de Rabat.

2011 : Moghreb de Fès.

2012 : Raja Casablanca.

2013: Difaâ El Jadida.

2014: FUS de Rabat.

2015: Olympique Khouribga.

2016: Moghreb de Fès.