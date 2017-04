Ouverture à Casablanca de la 12ème édition de “Jazzablanca”

La 12ème édition du festival de jazz, "Jazzablanca", qui accueille cette année une brochette de grands artistes venus des quatre coins du monde, s'est ouverte samedi soir à Casablanca. Le public casablancais a pu apprécier les chansons de l'auteure-compositrice et interprète américaine, Laura Pergolizzi, qui a gratifié le public présent par ses meilleurs tubes.

Laura Pergolizzi est très connue pour avoir co-écrit des chansons pour de très grandes stars telles Cheers pour Rihanna (2010), The Beautiful People pour Christina Aguilera et Love Will Keep You Up All Night pour les Backstreet Boys. Repérée par David Lowery, Laura Pergolizzi produit ses deux premiers albums, à savoir Heart Shaped scars en 2011 puis Suburban Sprawl and Alcohol, trois ans plus tard. Après un troisième album, Forever For now en 2014, elle connaît un grand succès grâce à son EP Death Valley, sur lequel figurent les fameux singles Lost on you et Muddy Waters.

Du 8 au 13 avril, l'Hippodrome Anfa réunira des artistes marocains, africains et internationaux autour de trois scènes dédiées aux musiques jazz, soul, pop, rock, alors que deux concerts seront présentés chaque soir sur la scène BMCI à la Place des Nations unies, du 14 au 16 avril, avec un accès gratuit. Les "Bidaouis" auront l’occasion d’apprécier des spectacles de grands groupes tels que Pink Martini (USA), Christian Scott (USA), Murray Head (Royaume Uni), Roberto Fonseca (Cuba), Aaron (France), Robyn Bennett & Bang Bang (USA/France), Groupe 5’oclock (Côte d’Ivoire) et Atlantic Soul Orchestra (Royaume-Uni).

Le public aura également l’occasion de découvrir Ayoub El Machatt (Maroc), Ilyes Khattar Live Project (Maroc), Kéknyúl (Hongrie), Meryem Aboulouafa (Maroc/Italie), Faty.S Project (Maroc), Amine Dhobb (Maroc), Antonio Lizana Group (Espagne), Myles Sanko (UK), Habibi Funk (Allemagne), Jihane Bougrine (Maroc), Marinah & Chicuelo (Espagne), AMIN (Maroc), The Grey Stars (Belgique/Maroc), Ghoula (Tunisie), Marrakech Jazz Beat, l'Orchestre national de Barbès, Sahad & the Nataal Patchwork (Sénégal) et Gentleman’s Dub Club (UK) .