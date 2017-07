Ouarzazate abrite la 4ème édition du Festival de la kasbah du court métrage

La quatrième édition du Festival de la kasbah du court métrage se tiendra, du 25 au 28 octobre prochain à Ouarzazate, à l’initiative de l’Association d’éducation et de développement sous le thème "Le court métrage, la base de développement de la créativité cinématographique chez les jeunes". Organisée en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM) avec le soutien de l’assemblée provinciale, du conseil municipal, de la direction provinciale du ministère de la Culture et de la Société chérifienne des études minières (SACEM), cette manifestation se veut un rendez-vous annuel en faveur des jeunes en vue de mettre en exergue leurs talents.

Pour l’édition 2017, l’Association d’éducation et de développement a convenu de garder le même programme d’activités tout en conviant de nouvelles figures, l’objectif étant de conférer au festival une spécificité propre en vue de devenir une étape incontournable pour les créateurs de courts métrages.

Le programme sera ponctué par une série d’activités avec la participation du metteur en scène Younes Regab, auteur de nombreux courts métrages ayant connu un grand succès et remporté plusieurs distinctions, en plus d’une cérémonie d’hommage à Hamid Zoughi, artiste de grande renommée qui a marqué de ses empreintes l’histoire du cinéma marocain. Au menu figurent également des ateliers axés sur les techniques de production cinématographique, l’organisation d’un prix national de court métrage de fiction, une conférence sur la présence des jeunes artistes dans les films marocains, la présentation de nouveaux ouvrages en plus d’une exposition de tableaux d’art.