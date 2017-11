Nul blanc entre le FUS et le Raja

Le FUS de Rabat et le Raja de Casablanca n'ont pas réussi à se départager et se sont quittés sur un nul (0-0), jeudi soir en match de la 8ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

Après ce nul, le tout récent vainqueur de la Coupe du Trône rejoint au pied du podium Rapide Oued Zem et l'AS FAR avec 12 points, deux unités devant son adversaire du soir (7ème/5 matchs).

Pour ce qui est du championnat de seconde division, Botola Maroc Telecom D2, le match de mise à jour de la 6ème journée entre la Jeunesse Sportive Kasbat Tadla et Wydad Témara s’est soldé sur une issue de parité, un partout.

Suite à ce résultat, la JSKT reste 15ème avec 6 points, alors que le WST partage la 12ème place avec le KAC avec un total de 9 points.

Il y a lieu de rappeler que le championnat D2 se poursuivra ce week-end pour le compte de la 11ème journée. Samedi, trois matches sont à l’ordre du jour, à savoir CAYB-MAS, IZK-ASS et OD-KAC. Dimanche, le programme se décline comme suit : RBM-MCO, USK-JSM, USMO-RB, WAF-JSKT et WST-JSBG.

A noter que le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 15 heures.