Nouvelle édition du Festival international du film documentaire à Agadir

La 9ème édition du Festival international du film documentaire (FIDADOC) se déroulera du 8 au 13 mai prochain à Agadir et sa région, a annoncé l'Association de culture et d’éducation par l’audiovisuel initiatrice de l'événement. La programmation de cette année "mêle des œuvres de talents émergents, d’auteurs confirmés et de grands noms du cinéma mondial", à travers une quarantaine de films venus de plus de 25 pays, a indiqué l'association dans un communiqué. Cette édition rendra hommage au cinéaste et ethnographe français, Jean Rouch, un des réalisateurs les plus influents et prolifiques de l’histoire du cinéma (plus de 100 films), dont le centenaire de la naissance est célébré tout au long de l'année en cours. "Ce sera l’occasion pour le public marocain de découvrir l’œuvre de ce pionnier du cinéma direct, à travers une dizaine de films tournés au Niger, au Mali, en Côte d’Ivoire, des années 50 aux années 80", ajoutent les organisateurs. Autre particularité de cette édition est la place réservée à la nouvelle génération de réalisatrices et de réalisateurs africains. Des projections ambulantes sont également prévues dans une dizaine de communes de la région Souss Massa, outre une offre de formation et d’accompagnement de projets.

En partenariat avec le Festival des 3 Continents de Nantes, un atelier sous le thème "Produire au Sud Agadir Sahara" permettra, selon les organisateurs, à 12 professionnels émergents maghrébins et subsahariens, porteurs d’un projet de long-métrage documentaire, de se familiariser avec les techniques et les outils de la coproduction cinématographique internationale.