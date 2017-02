Nouvelle édition du Festival international des nomades à M'hamid El Ghizlane

La 14ème édition du Festival international des nomades se tiendra, du 16 au 18 mars à M'hamid El Ghizlane, dans la province de Zagora, à l'initiative de l'Association "Nomades du monde". Un programme riche et varié a été conçu à cette occasion avec au menu notamment des dé- bats sur le patrimoine et l'histoire de la région de Drâa-Tafilalet ainsi que des concerts de musique avec la participation du groupe Nass El Ghiwane, l'étoile montante des Gnawa Mehdi Nassouli, Saïda Charaf, Mohamed Jbara, en plus des groupes d'Ahwach. Parmi les invités étrangers figurent le guitariste touareg Bombino, le groupe malien Terakaft et un trio de groupes polonais, à savoir la bande balkanique "Dikanda", la troupe traditionnelle "Dudy Skrzypce" et la danseuse Magda Navarette. Le festival, initié en collaboration notamment avec la province de Zagora et le ministère de la Culture, témoigne de l'attachement des populations locales à leurs racines et leur histoire, et se veut un événement fédérateur créant une dynamique locale et un véritable vecteur de développement impliquant surtout les jeunes.