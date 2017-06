Nouvelle édition du Festival Sidi Abderrahmane El Mejdoub du mot et de la sagesse

Le 4ème Festival Sidi Abderrahmane El Mejdoub du mot et de la sagesse sera organisé du 6 au 10 juin à Meknès, sous le thème "Le rôle du patrimoine oral dans la consolidation de la cohésion sociale". Initiée par l’Association "Forum de Meknès pour la culture et le développement" avec l’appui du ministère de la Culture, cette manifestation culturelle et artistique vise, entre autres, à valoriser le patrimoine immatériel marocain et à mettre en évidence le zajal et l’héritage culturel en tant que patrimoine national, outre la contribution à sa transcription à travers divers moyens dont l’image et le son. Ce festival, organisé en partenariat avec la commune urbaine de Meknès, le conseil de la région de Fès-Meknès, la délégation de la culture et l’Institut français de Meknès, entend créer un espace de communication entre les divers chioukhs du zajal et les jeunes en vue de les aider à développer leurs talents, faire pérenniser ce genres littéraire séculaire et envichir l’animation culturelle de la cité ismaïlienne durant le mois sacré du Ramadan. Le programme du festival prévoit une panoplie d’activités dont une conférence sur "L’amour dans la poésie de Sidi Abderrahmane El Mejdoub", des soirées artistiques ainsi que des lectures poétiques.

Cette rencontre artistique verra la participation de nombreuses troupes et artistes dont Abdellah El Mekhtoubi, l'orchestre Al Assala de la musique andalouse, la troupe Al Issaouia Al Akhawyan, la troupe Al Issaouia Ismailai Soufia, l’association Macharif soufia de la Tarika Al Hamdouchia, le groupe "Samaâ et Madih-Assala, l'ensemble Ahl Al Hadra Meknassia de l’art Masmoudi et la transe Jilalia" , l'orchestre El Houcine Toulali de l’art du Malhoun.

La 4ème édition du Festival Sidi Abderrahmane El Mejdoub du mot et de la sagesse sera marquée également par une visite au Centre de protection de l’enfance de Meknès.