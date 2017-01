Nouvel uniforme pour les fonctionnaires de la DGSN dès mercredi prochain

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé que ces fonctionnaires porteront un nouvel uniforme de service à partir de mercredi prochain à 06H00.

Ce changement d'uniforme s'inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation de l'appareil sécuritaire national et de développement des structures policières de manière à ce qu'elles puissent accompagner les évolutions que connaît le corps policier d'un côté, et garantir l'efficacité et la réponse immédiate aux attentes des citoyens dans le domaine sécuritaire, de l'autre, précise la DGSN dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP.

Le nouvel uniforme de service comporte des caractéristiques permettant l'identification du fonctionnaire, grâce à une insigne métallique sur le torse indiquant l'identité et le matricule de son porteur, précise le communiqué, ajoutant que la nouvelle tenue comporte également un écusson sur l'épaule précisant la brigade ou l'unité de police à laquelle appartient le policier, et ce de manière à renforcer la transparence dans le travail des services de la police nationale.

De même, cet uniforme comporte plusieurs signes distinctifs de la sûreté nationale, à l'instar de l'insigne métallique sur le torse et l'écusson en coton rouge à l'épaule portant l’emblème de la police, auxquels il faut ajouter d'autres accessoires métalliques au niveau du col et de la casquette.

Outre ces signes distinctifs, la DGSN a veillé à ce que le nouvel uniforme soit adapté aux missions sur le terrain des différentes unités de police, de façon à ce qu'elles puissent les accomplir dans les meilleures conditions, relève la même source, notant qu'un uniforme spécial a été réservé respectivement aux pelotons motocyclistes, aux unités d'intervention, aux brigades urbaines et aux agents de circulation, ainsi que la police des frontières, avec comme point commun les signes distinctifs de la sûreté nationale.