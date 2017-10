Collision



Les garde-côtes japonais s'efforçaient jeudi de retrouver en mer du Japon 12 membres d'équipage d'un bateau de pêche chinois après une collision avec un cargo pétrolier de Hong-Kong.

Les garde-côtes ont été alertés par leurs homologues chinois dans la matinée, à 09H37 locales (00H37 GMT), sur l'accident survenu à 400 km au nord des îles d'Oki en mer du Japon (ouest de l'archipel).

Selon la partie chinoise, 12 des 16 membres d'équipage du Lurong Yuanyu 378, un bateau chinois de 290 tonnes, sont portés disparus.

Trois navires de patrouille japonais ont été dépêchés pour tenter de leur porter secours.

Le bateau de Hong-Kong, qui transporte du pétrole, est un modèle de 69.294 tonnes avec 21 membres d'équipage. Tous semblent être saufs, a indiqué un responsable des garde-côtes japonais à l'AFP.



Attaque



Des soldats ont été tués mercredi dans une attaque "probablement terroriste" contre une patrouille américano-nigérienne dans le sud-ouest du Niger, près du Mali, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire.

Selon des informations de presse confirmées en partie par le commandement américain pour l'Afrique (Africom), trois soldats américains et plusieurs soldats nigériens ont été tués dans cette embuscade.

La source sécuritaire a déclaré à l'AFP: "Nous avons perdu des éléments dans cette attaque, mercredi, dans la zone de Tillabéri", sans préciser le nombre des victimes et les circonstances de l'attaque.

"Une embuscade d'hommes lourdement armés venus du Mali a visé une patrouille de soldats nigériens et américains, certainement des instructeurs", a expliqué à l'AFP une source régionale basée à Tillabéri.

Selon Radio France Internationale (RFI), la première à donner l'information, l'embuscade a eu lieu lorsque des assaillants en provenance du Mali ont attaqué mercredi le village de Tongo Tongo, dans la région Nord-Tillabéri.