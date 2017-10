Mondial 2018 : Pour les Péruviens, pas de pacte avec la Colombie

Joueurs et staff du Pérou ont réfuté mercredi les soupçons de pacte avec la Colombie, au lendemain de leur nul (1-1) à Lima lors des éliminatoires pour le Mondial, qui a fait le bonheur des deux camps mais suscite la polémique depuis.

Grâce à ce point, la Colombie s'est qualifiée directement pour la Coupe du monde, alors que le Pérou a obtenu son billet pour les barrages, dont il partira favori face à la Nouvelle-Zélande.

"Dans les cinq dernières minutes, les Colombiens se sont approchés. Ils savaient quelle était la situation sur les autres terrains. On a donc géré le match comme il se devait (...) J'ai parlé avec Radamel (Falcao) qui m'a dit qu'on était qualifiés tous les deux, mais c'est du football et on joue pour gagner", a déclaré le milieu de terrain du Pérou Renato Tapia à la chaîne Panamericana TV. Ces déclarations, intervenues mardi soir, n'ont été diffusées que mercredi.

Depuis mardi soir, la polémique enfle autour de la fin de cette rencontre de la dernière journée des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, qui s'est terminée légèrement après les quatre autres.

Certains médias sud-américains, qui ont diffusé des images du capitaine colombien parlant durant un long moment avec les Péruviens, sa main devant la bouche pour qu'on ne puisse pas lire sur ses lèvres, mentionnent le "pacte de Lima".

Interrogé par les médias colombiens en zone mixte sur ce qu'il avait glissé au joueur péruvien Paolo Guerrero durant le match, Falcao a répondu: "Nous étions au courant de ce qui était en train de se passer dans les autres matchs, on jouait avec les autres résultats, et à ce moment-là (j'ai cherché) à faire savoir cela" à l'équipe péruvienne.

De son côté, un des membres du staff technique péruvien, Nolberto Solano, a écarté l'idée d'un "pacte" avec la Colombie.

"On avait besoin de gagner, eux aussi. Comment ça un pacte? Ce sont des spéculations. Evidemment, à la fin on se rend compte des autres résultats et on te dit: +Descends d'un cran, il ne faut pas prendre de risque+", a-t-il déclaré mercredi à la radio RPP.

Les deux équipes ont fait tourner le ballon dans les dernières minutes, sans prendre trop d'initiatives.