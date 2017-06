Mohamed Benabdelkader visite l’OCDE : Signature d’une convention pour le renforcement de la coopération bilatérale

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, a effectué une visite de travail à l’Organisation de coopération et de développement économique au cours de laquelle il a été reçu par Angel Gurria, secrétaire général de l'OCDE.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans les secteurs de la réforme de l’Administration et de la Fonction publique, de l’administration électronique, du renforcement des principes d’intégrité, de la lutte contre la corruption et de l’amélioration de la qualité du service public.

Le ministre délégué a également rencontré Rolf Alter, directeur de la gouvernance publique et du développement territorial. Ils ont eu des entretiens au sujet des projets de coopération dans le domaine de la réforme de l’Administration. Les deux responsables ont signé une convention pour le renforcement de la coopération dans le cadre du programme MENA-OCDE.

Cette réunion est également une occasion pour les deux parties de souligner l’impact positif de leur coopération sur les réformes que le Maroc envisage de mettre en œuvre dans le domaine de la réforme de l’Administration et de la Fonction publique et pour le renforcement des capacités du ministère dans la mise en œuvre de ce programme.

Il est à noter que la visite de Mohamed Benabdelkader à l’OCDE s’inscrit dans le cadre des rencontres tenues avec ses homologues au Maroc et à l’étranger, en vue de renforcer la coopération dans le domaine de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique.

A rappeler également que le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique avait annoncé à l’issue des entretiens qu’il a eus le 27 juin à Paris avec le secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, que le Maroc voulait renforcer son statut au sein du comité de la gouvernance publique de l'OCDE.

Le Maroc, à travers le ministère délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, est membre observateur très actif au sein de ce comité et participe régulièrement à ses réunions, avait-il dit en l’occasion, faisant savoir que le Royaume voulait améliorer son statut pour devenir un pays associé au sein dudit comité.

Il avait également affirmé que le secrétaire général de l'OCDE avait demandé à ses collaborateurs d'entamer la procédure pour permettre au Royaume d'avoir le statut de pays associé.

Le ministre s'était, en outre, félicité de la qualité de la coopération diversifiée avec l'OCDE autour des réformes structurelles au Maroc, notant que cette coopération ne cessait de s'élargir et de s'approfondir.

A travers ses différents projets, le Maroc est considéré par l'OCDE comme un pays modèle de la région MENA et en Afrique, avait-il fait valoir, insistant sur la nécessité de concrétiser davantage les nouvelles perspectives de coopération bilatérale qui pourraient donner un nouveau souffle à la réforme de l'administration et de la gouvernance au Maroc.

Il avait, par ailleurs, indiqué qu’Angel Gurria avait exprimé la disposition de l'OCDE à renouveler le programme-pays signé en juin 2015 avec le Maroc pour une période de deux ans en vue de soutenir le plan de réformes dans le Royaume, rappelant le bilan positif de ce programme.

Le ministre avait eu également une rencontre avec le directeur de la gouvernance publique à l'OCDE, Rolf Alter en vue d’échanger autour de la coopération dans le cadre du Programme de gouvernance MENA-OCDE et plus précisément autour des deux projets "Voix citoyenne au Maroc" et "Soutenir le gouvernement ouvert et les réformes anti-corruption pour renforcer la confiance dans l’administration au Maroc".

Cette collaboration, qui bénéficie des contributions financières du gouvernement de l'Allemagne et du Fonds de transition du partenariat G7 de Deauville, améliorera la capacité du ministère chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique au Maroc à élaborer, mettre en œuvre et communiquer autour des réformes du secteur public centrées sur le citoyen.

A l'issue de cette rencontre, les deux parties avaient signé une déclaration conjointe dans laquelle ils s'engageaient à veiller à ce que ces réformes soient conformes aux principes et aux bonnes pratiques de l'OCDE et qu’elles contribuent à la promotion de la bonne gouvernance et de la croissance inclusive.