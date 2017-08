Mohamed Amsif débarque au Fath

Le Fath Union Sport de Rabat vient de s’attacher les services du gardien de but Mohamed Amsif. Le portier de 28 ans a paraphé un contrat de deux années en faveur du FUS, et ce après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale, lit-on sur le site officiel du club, fus.ma

L’arrivée d’Amsif ne pourrait être qu’une bonne chose pour le club champion du Maroc lors de la saison 2015-2016, surtout après les modestes prestations du jeune gardien Ayman Majid lors du dernier championnat arabe des clubs disputé en Egypte, où le Fath était parvenu à atteindre les demi-finales.

Mohamed Amsif, ex-keeper du Onze national, traîne dernière lui une longue expérience, après avoir porté les couleurs de trois clubs allemands. Il avait entamé sa carrière professionnelle avec l’une des grosses écuries de la Bundesliga, Schalke 04 (2008-2010), avant de regagner le FC Augsbourg (2010-2014) et le FC Union Berlin (2014-2015). La saison écoulée, il avait opté pour le championnat national, débarquant à l’Ittihad de Tanger avec lequel il avait disputé 42 matches, toutes compétitions confondues.

A noter que l’équipe rbatie devra faire, entre autres, la saison prochaine, sans deux de ses meilleurs éléments, en l’occurrence Mohamed Fouzir et Mohamed Nahiri, transférés respectivement aux clubs d’Annasr d’Arabie Saoudite et du Wydad de Casablanca. Sans omettre Ahmed Jahouh parti au championnat indien et Adam Nafati recruté par l’OCK. Autrement dit, tout renfort, à l’instar des arrivées de Bahraoui, Aït Lkhorsa, Diakité et Semmoumi, sera le bienvenu pour le club engagé sur trois tableaux, championnat national, Coupe du Trône et Coupe de la CAF.

A ce propos, le prochain match du FUS des quarts de finale aller de la Coupe de la CAF contre la formation tunisienne du CS Sfaxien sera arbitré par un trio d’arbitrage sud-africain, avec comme arbitre de centre Daniel Frazer Bennett qui sera assisté par Lindikhaya Bolo et Johaness Sello.

A rappeler que ce match aller est programmé pour le 16 septembre prochain à partir de 20h30 au Complexe Moulay El Hassan à Rabat, alors que la rencontre retour est prévue une semaine plus tard au stade Taeb Mhiri à Sfax.

Le FUS, lauréat de la Coupe de la CAF en 2010, a été versé dans la C2 continentale après avoir été éliminé par le club libyen d’Ahly Tripoli au tour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Concours où le football national est représenté par le WAC qui aura à en découdre, également à la mi-septembre, avec l’équipe sud-africaine, tenante du titre, de Mamelodi Sundowns.