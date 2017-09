Mobilisation pour l’insertion des personnes en situation de handicap au Maroc : Il y a tant à faire

Aujourd’hui, pour les personnes en situation de handicap au Maroc, l’exercice d’une activité professionnelle représente un facteur important de survie, d’autonomie, de reconnaissance au sein de leur famille et de leur communauté.

Favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap dans une entreprise constitue pour nous tous, un défi pour l’égalité et un enjeu majeur pour l’insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques au Maroc. L’édition précédente était un véritable succès avec la participation de plus de 1.000 candidats en situation de handicap à la recherche d’emploi venus de tout le Maroc ainsi que la mobilisation de 30 entreprises et partenaires. Préoccupation majeure de tous les acteurs de la société, l’insertion professionnelle des personnes à besoins spécifiques est au cœur de tous les défis.

Dans ce cadre, l’Association Espoir Maroc organise le 2 octobre 2017 à Casablanca la troisième édition du Forum pour l’emploi des personnes en situation de handicap en partenariat avec plusieurs organismes et associations.

Ce rendez-vous ambitionne de mettre en relation directe des personnes en situation de handicap avec des entreprises privées ou publiques à travers des espaces emploi, formation, social et ateliers d’accompagnement ainsi qu’avec les responsables de promotion de l’entrepreneuriat au Maroc. Cet important forum constituera une occasion pour préparer les personnes à l’emploi par le biais d’ateliers pratiques de coaching et de leur permettre de connaître les associations qui peuvent les aider dans leur projet de vie.

Véritable lieu d’échange, le forum réunira ainsi travailleurs en situation de handicap et employeurs afin de faire tomber les préjugés sur le handicap, et favoriser une meilleure insertion en entreprise. Cette rencontre aspire à devenir un véritable rendez-vous dont l’objectif principal est de sensibiliser les recruteurs et la société civile à l’importance de l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.

A rappeler que le gouvernement a œuvré à répondre aux revendications des personnes diplômées en situation de handicap, notamment leur insertion professionnelle, avec l’instauration d'un quota de 7 % prévu pour ces personnes à l'instar de l'organisation d'un concours dédié à cette catégorie de personnes et l'annonce des postes d'emploi spécifiques pour elles.

Dans cette perspective, plusieurs initiatives ont été prises ces dernières années en vue de promouvoir la situation de ces personnes, tout en cherchant à surmonter le déficit dans ce domaine et à faciliter l'insertion socioéconomique de cette frange sociale.

Depuis la réforme de la Constitution en 2011, qui souligne la nécessité de réhabiliter et d’intégrer dans la vie sociale les handicapés physiques et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous, le gouvernement a planché sur l'application des dispositions constitutionnelles en vue d'honorer les engagements internationaux du Royaume, notamment la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée en décembre 2006 par l'Organisation des Nations unies.