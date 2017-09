Mme Rasamimanana prend ses fonctions à la tête du Consulat général US à Casablanca

Mme Jennifer Rasamimanana a entamé, récemment, l'exercice de ses fonctions en tant que Consule générale des Etats-Unis à Casablanca, indique, lundi, un communiqué de la représentation diplomatique.

Dans un message en langue arabe posté sur YouTube, Mme Rasamimanana exprime, au nom de l'ambassade de son pays et du consulat général US à Casablanca, sa "joie" d’être présente au Maroc, adressant ses félicitations au peuple marocain à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

La diplomate américaine, qui a pris ses fonctions le 18 août dernier, a aussi fait état de sa "forte détermination de connaître de près le Maroc, ce beau pays".

La nouvelle Consule générale, qui a succédé à Mme Nicole Theriot, a assuré, à partir de 1999, des fonctions diplomatiques dans les secteurs politique, consulaire, économique et public en France, aux Emirats Arabes Unis, en Jordanie, en Tunisie, en Syrie et au Togo.