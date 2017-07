Mission de Maroc Export à Lagos pour la préparation et l’examen du plan d'action avec le Nigeria

Le Centre marocain de promotion des exportations "Maroc Export" a organisé, récemment à Lagos, une mission de préparation pour examiner le plan d'actions promotionnelles entre le Maroc et le Nigeria.

La mission qui a eu lieu du 18 au 20 juillet courant, s’inscrit dans le cadre du Plan d’accélération industrielle (PAI), initié par le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid El Alamy, indique un communiqué de "Maroc Export" parvenu récemment à MAP-Dakar.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la feuille de route qui vise à mettre à la disposition des entreprises exportatrices des informations commerciales sur les opportunités de développement à l’international, accroître les performances à l’export des entreprises en les dotant de compétences et à inscrire leur développement à l’international dans le cadre d’une démarche durable et compétitive, précise la même source.

A cet effet, poursuit le communiqué, une délégation de "Maroc Export" et de l’APEBI (Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring) s’est rendue à Lagos afin de rencontrer des institutions publiques et privées nigérianes en vue d’examiner le plan d’action et les potentialités qu’offre ce pays.

L’APEBI a pu promouvoir, à cette occasion, le Salon des technologies de l’information "AITEX", prévu du 27 au 29 septembre 2017 et dont les pays à l’honneur sont le Cameroun et le Nigeria, souligne le communiqué.