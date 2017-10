Midelt à l’heure de la première université d’automne

“La région de Midelt : une histoire riche et un avenir prospère » est le thème de la première édition de l’Université d’automne de Midelt qui aura lieu du 26 au 28 octobre, à l’‘inititive de l’Association Jbal Ayachi.

Coïncidant avec l’anniversaire du centenaire de la ville de Midelt (1917-2017), cette manifestation scientifique se veut, selon les organisateurs, un rendez-vous annuel des intellectuels de la région et d’ailleurs, dans les domaines culturel, social, économique, artistique, écologique… afin d’échanger sur les différentes opportunités de développement de la région.

Le projet ainsi conçu devrait mettre en synergie le potentiel de la société civile de Midelt avec des personnes et des différents intervenants locaux sur une thématique pour chaque année, afin de faire connaître le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel de la région s’inscrivant dans la promotion de notre contrée.

Pour le président de l’association, Khalid El Harrouni, l’université d’automne entend initier un débat général entre les intervenants, afin de réaliser les recoupements, synergies et partenariats souhaités, dans les programmes de développement et de faire profiter toute la province de ses potentialités socioéconomiques ».

L’objectif de l’Association Jbal Ayachi à partir de cet événement reste le partage et la capitalisation des expériences pour une région prospère et un Maroc meilleur, en présentant les différents atouts matériel et immatériel de Midelt et en créant l’attractivité touristique via le rayonnement national et pourquoi pas international de la ville.

Parmi les actions prévues par l’association, il y a lieu de citer la préservation du patrimoine riche, matériel et immatériel, qui fait la fierté des habitants de la région (Mines, Centrale électrique, Madrassa Hassania, les Sœurs franciscaines, Création du 1er syndicat, Zaouias, monastère de notre dame Jeanne d’Arc, ksours, …).

Plusieurs thématiques seront abordées lors de ce rendez-vous, dont «Un siècle d’Histoire de Midelt», «La Culture levier de développement», «Le Patrimoine architectural et urbain à protéger et conserver», «Le Développement territorial, quelles perspectives?», «la Biodiversité, la forêt-l’eau, préservation et développement», «L’Agriculture. Comment faire profiter la région?», «Efficacité energétique et energies renouvelables : Un gisement riche, quelles répercussions socioéconomiques sur la région?», «Les Mines, minerais et minéralogie, patrimoine géologique. Le devenir et quel avenir?», «Sport, levier de développement», «Médias, presse locale, ONG et développement »…