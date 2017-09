Melania Trump fait arrêter une campagne publicitaire

La Première Dame des Etats-Unis, Melania Trump, a fait arrêter la campagne publicitaire d'une école de langue anglaise en Croatie qui utilisait une illustration la représentant accompagnée d'un texte qu'elle n'a apparemment pas apprécié, a appris l'AFP auprès de son avocate locale.

Pour attirer de nouveaux écoliers, cet institut américain avait placé vendredi dernier cinq panneaux publicitaires à Zagreb sur lesquels figuraient un portrait de Melania Trump et le texte: "Imaginez jusqu'où vous pourriez aller avec un peu d'anglais".

Ces panneaux ont dû être enlevés dès mardi après l'intervention de l'avocate slovène Natasa Pirc Musar, qui représente les intérêts de la Première Dame et a contacté l'école pour protester.

L'établissement "a grossièrement violé la loi croate (...) puisqu'il a illégalement utilisé le nom et la personne de Mme Trump à des fins commerciales", a déclaré Natasa Pirc Musar dans un communiqué transmis à l'AFP.

Utiliser des portraits de Mme Trump ne peut avoir lieu qu'"avec sa permission et son consentement indépendamment de la nature du produit" faisant l'objet de la publicité, a ajouté Me Pirc Lusar.

"Nous sommes satisfaits de voir qu'ils (les responsables de l'école, ndlr) ont réalisé avoir commis une grande erreur", a-t-elle ajouté.

De son côté, l'école a dit être désolée d'avoir causé une réaction négative car l'idée était au contraire d'adresser "un message très positif".

"L'avocat représentant Mme Trump nous a contacté et demandé que les panneaux soient enlevés", a déclaré à l'AFP Ivis Buric, porte-parole de l'établissement et auteur du panneau.

"Le but était de promouvoir l'anglais", a-t-elle ajouté.

Melania Trump est née dans l'ex-république yougoslave de Slovénie en 1970, qui faisait à l'époque partie de la Yougoslavie communiste. Elle a quitté son pays dans les années 90 pour entamer une carrière de mannequin.

Sa carrière l'a emmenée jusqu'aux Etats-Unis où elle a rencontré le président américain Dolnald Trump, qu'elle a épousé en 2005.