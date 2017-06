Mehdi Nassouli enflamme la scène du VK Concerts à Bruxelles

La toute dernière révélation de l’art gnaoui Mehdi Nassouli s’est produit, vendredi soir, sur la scène du VK Concerts à Bruxelles pour une prestation dans le cadre du Ramadan festival. Le concert, précédé d’un iftar convivial réunissant un public multiconfessionnel, a fait la part belle à la tradition gnaouie qui a inspiré le musicien dès son jeune âge, avec quelques fusions exceptionnelles puisées dans le répertoire du Melhoun, des confréries de Hmadcha et Aissaoua mélangées aux rythmes modernes de pop, rock et jazz sur fond des notes de l’impressionnant Hajhouj.

Devenu maître du Hajhouj après avoir côtoyé les grands Maâlems de cet instrument mythique, Mehdi Nassouli est considéré comme la relève de la tradition gnaouie. Elevé dans une famille de mélomanes, il porte fièrement ses racines amazighe, arabe et africaine tout en musique et en chants. Il entame ensuite une carrière internationale qu’il a façonnée avec de grands noms de la musique tels que Justin Adams, Nneka, Andy Emler, Sami Waro ou encore Alpha Blondy.

Après avoir enregistré avec Titi Robin l’album marocain "Likaat" (Rencontres) et partagé la scène pour le spectacle "Les Rives", il aborde un répertoire original que Titi Robin a composé pour l'occasion à destination de cette belle voix marocaine et du groove éclatant de son guembri, qui se marient si bien aux phrases incisives du bouzouq et de la guitare du musicien français.