Martin Campbell, de James Bond à Ali Baba

De James Bond à... Ali Baba ! Martin Campbell, le réalisateur de Goldeneye et Casino Royale, signera prochainement le long métrage Treasure of Ali Baba & The 40 Thieves, nouvelle adaptation cinématographique de la célèbre histoire d'origine persane, ainsi que le rapporte le site Deadline. "Je veux que ce film soit mon Indiana Jones", a déclaré le cinéaste néo-zélandais.

Le long métrage racontera l'histoire d'un romancier se retrouvant au coeur d'un complot et de la quête d'une mystérieuse pièce d'antiquité après avoir découvert que son père possédait une carte menant au légendaire trésor d'Ali Baba. Avec l'aide d'un cartographe, il se met à la recherche des artefacts avant qu'ils ne tombent entre les mains des 40 voleurs.

Le tournage de Treasure of Ali Baba & The 40 Thieves n'est pas pour tout de suite. Martin Campbell, qui dévoilera le 8 novembre The Foreigner, avec Pierce Brosnan et Jackie Chan, doit auparavant réaliser Across The River And Into The Trees, adaptation du roman d'Ernest Hemingway qu'il tournera au printemps en compagnie, une nouvelle fois, de son complice Pierce Brosnan.