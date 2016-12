Marrakech à l’heure de la gestion des déchets et de la la lutte contre le changement climatique

Le Réseau marocain de la gestion des déchets urbains (REMAGDU) a organisé, mardi à Marrakech, une rencontre sur la gestion des déchets et la contribution à la lutte contre le changement climatique.

Organisée en partenariat avec la commune de Marrakech avec le soutien de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et la Coopération allemande du développement durable (GIZ), cette rencontre de deux jours vise à présenter le contexte général de la lutte contre les impacts du changement climatique et les efforts entrepris au niveau national dans ce domaine, expliquer l’impact de la gestion des déchets sur le changement climatique et identifier les solutions pour y remédier et former les membres sur des outils permettant de contribuer à l’atténuation de l’impact de la gestion des déchets sur le changement climatique.

Lors de cette conférence, les participants ont souligné que 60% des déchets ménagers sont organiques et contiennent une grande quantité d’eau, relevant que le secteur des déchets au Maroc est responsable de 7,5% des émissions de gaz à effet de serre.

Cet événement constitue une continuité des différentes initiatives prises lors de la COP 22, tenue à Marrakech où le Maroc s’est engagé fermement auprès de la communauté internationale à relever les défis climatiques, ont-ils fait savoir, notant que cette ville représente un modèle à suivre dans le domaine de la gestion et de traitement des déchets ménagers.

Lancé en 2012 avec l’appui de la DGCL et la GIZ dans le cadre du programme Coopération Municipale-CoMun, le REMAGDU est une initiative qui œuvre aux côtés des municipalités pour les aider à appliquer des stratégies concertées et durables de gestion des déchets urbains.