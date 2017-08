Maroc et Espagne sur la même longueur d’onde

S'il y a un domaine où l'excellence et la densité du partenariat entre le Maroc et l'Espagne s'illustrent, c'est bien celui de la coopération sécuritaire qui a permis aux services compétents de faire preuve d'efficacité face aux risques de déstabilisation qui guettent les deux pays et la région.

Les réalisations accomplies sur tous les plans de la coopération sécuritaire sont là pour attester de la réussite de la collaboration entre les deux Royaumes voisins visant à faire face à des défis sécuritaires de plus en plus redoutables et complexes, liés notamment à la lutte antiterroriste, à la criminalité transfrontalière et aux différents types de trafic.

L'efficacité de cette coopération a été saluée à plusieurs reprises par de hauts responsables du pays Ibérique qui l'ont même présentée comme un modèle à suivre.

Les décideurs et responsables concernés au Maroc et en Espagne ont pris conscience depuis plusieurs années de la nécessité de renforcer cette coopération et de l'adapter aux exigences et impératifs d'une conjoncture sécuritaire nationale et régionale de plus en plus compliquée.

Les contacts et réunions réguliers entre les responsables sécuritaires des deux pays pour traiter de l'ensemble des sujets et thématiques d'intérêt commun illustrent tout l'intérêt accordé par l'Espagne et le Maroc à ce volet tant important des relations bilatérales.

L’exemplarité de cette coopération est une réalité vécue au quotidien à travers les résultats hautement positifs enregistrés sur le plan opérationnel entre les services des deux pays, particulièrement dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

En matière de lutte contre le terrorisme, le Maroc et l'Espagne ont mis en place une coopération fondée sur un échange confiant et soutenu de renseignements, ainsi que l'organisation d'opérations conjointes et simultanées ayant abouti au démantèlement de nombreuses cellules terroristes, dont celles s'activant dans le recrutement et l'acheminement de combattants terroristes étrangers vers les foyers de tension.

Le partenariat et la coordination étroite et quotidienne entre les deux pays s'étendent également à la coopération policière, à la lutte contre le trafic de drogue et à la gestion des flux migratoires.