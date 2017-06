Maroc Telecom doublement primé

Maroc Telecom a annoncé avoir maintenu sa présence, pour la troisième année consécutive, parmi les lauréats du "Emerging Market 70" regroupant les meilleures entreprises en responsabilité sociale dans des pays émergents ou en développement sélectionnées par l'agence de notation extra-financière, Vigeo-EIRIS, tout en obtenant sa 4ème distinction "Top Performer RSE" 2017.

La première distinction confirme l’intérêt porté par Maroc Telecom aux enjeux de responsabilité sociétale, leur intégration dans sa stratégie de croissance et dans l’ensemble de ses opérations ainsi que les progrès accomplis année après année pour renforcer sa contribution au développement durable, indique un communiqué de Maroc Telecom.

Le palmarès "Emerging Market 70" dédié au marché des pays émergents rassemble cette année les 71 entreprises dont les démarches de responsabilité sociale sont les plus avancées parmi un univers de 850 entreprises cotées dans 31 pays émergents ou en développement, auxquelles Vigeo-EIRIS a attribué les notes les plus élevées, précise le communiqué. Pour rappel, Maroc Telecom avait intégré l'univers de cette distinction dès son lancement en 2015, rapporte la MAP.

Par ailleurs, dans le cadre de sa notation extra-financière auprès des plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca et à l’issue de son dernier cycle de notation, Vigeo-Eiris a récemment attribué à Maroc Telecom sa 4è distinction "Top Performer RSE" 2017, pour avoir obtenu les scores parmi les plus élevés des entreprises cotées sur les facteurs de responsabilité sociale en matière de prévention de la corruption, d’orientation responsable des contrats, de Respect des droits fondamentaux et prévention des atteintes à ces droits, de maîtrise des consommations d'énergie, de réduction des émissions polluantes et d’amélioration des conditions de santé-sécurité, selon Maroc Telecom.