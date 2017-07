Maroc-France sur la même longueur d’onde

Le président de l’Assemblée nationale française François de Rugy a plaidé, jeudi, pour des liens parlementaires renouvelés entre le Maroc et la France.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens à Paris avec Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, François de Rugy a insisté sur l’importance de poursuivre la coopération parlementaire notamment pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui tels que la sécurité et le climat.

«Nous avons tout intérêt à travailler ensemble», a-t-il dit, rappelant les liens humains et économiques qui unissent les deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale a mis l’accent sur l’importance d’une contribution parlementaire en parallèle avec la diplomatie menée par S.M le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron, et par les gouvernements des deux pays.

Parmi les domaines où les deux pays sont appelés à approfondir leur coopération, François de Rugy a cité la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la stabilité, le volet économique, ainsi que le défi du climat qui, a-t-il dit, constitue un sujet majeur.

Il a, dans ce sens noté que le Royaume est très actif pour relever le défi de l’énergie et du climat à travers le développement des énergies renouvelables, faisant observer que le Maroc et la France ont une vision commune sur la lutte contre le dérèglement climatique.

«Alors qu’il y a certains pays qui voudraient faire marche arrière c’est important que le Maroc et la France affichent la volonté d’aller dans le même sens», a-t-il poursuivi.

Pour sa part, Habib El Malki a affirmé que cette entrevue, «prometteuse et très fructueuse», a été l’occasion d’envisager l’avenir et d’évoquer les nouvelles perspectives de coopération.

L’entretien a permis aussi d’évoquer le IIIème Forum interparlementaire qui se tiendra durant les premiers mois de l’année prochaine, a-t-il ajouté, faisant savoir que les thèmes qui seront abordés seront fixés d’un commun accord.

Il a, d’autre part, relevé que l’ouverture du Maroc sur l’Afrique et le rôle que joue la France depuis des décennies dans ce continent ouvrent également des perspectives de coopération pour les années à venir, mettant par ailleurs en exergue l'excellence des relations bilatérales, l’héritage historique, la proximité géographique et les valeurs communes très profondes qui fondent depuis des décennies ces relations.

Habib El Malki a, en outre, souligné le caractère équilibré de ces relations " Les deux pays, malgré toutes les vicissitudes, ont toujours partagé les mêmes points de vue sur les grands dossiers tant au niveau euro-méditerranéen qu'international", a-t-il fait remarquer en saluant la forte convergence au niveau de l'engagement démocratique, des droits de l'Homme, de la sécurité et du maintien de la paix, autant de domaines où les deux pays sont des partenaires stratégiques.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc à Paris, Chakib Benmoussa, est la deuxième que François de Rugy tient depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale française après celle qu'il a eue le 10 juillet avec le président du Bundestag allemand.