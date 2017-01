Mariah Carey en guerre avec la production Dick Clark

Le soir du 31 décembre, Mariah Carey devait chanter deux chansons devant 1 million de personnes présentes à Times Square à New York. Le concert a également été diffusé en live pour près d’un milliard de téléspectateurs partout dans le monde. Malheureusement, au moment où la célébrissime chanteuse devait chanter, la bande est partie trop tôt ou bien la diva s’est mise à chanter trop tard mais la parade du playback est devenue douloureusement évidente à l’assemblée présente.

Initialement, la star avait plutôt bien réagi à l’incident; postant sur Instagram un GIF d’elle-même avec la légende décontractée «S… happens» (expression qui se passe de traduction) et offrant, par la même occasion, ses meilleurs vœux à tous ses followers. Cependant, l’affaire, qui aurait pu s’en tenir à un instant disgracieux de plus de l’année 2016, a pris de l’ampleur rapidement, grâce aux employés et proches de Mariah Carey qui ont tenu à commenter l’affaire en suggérant une tentative de sabotage délibérée de la part de la société de production de Dick Clark, organisatrice de l’événement de Times Square. La diva s’est confiée dernièrement sur l’incident à l’Entertainment Weekly : «Cela me rendra plus méfiante à utiliser des personnes extérieures à ma propre équipe».

Si l’équipe de Mariah Carey ne s’est pas privée de rejeter la faute de l’échec cuisant de sa représentation le soir du 31 décembre sur les organisateurs, l’équipe de production de Dick Clark, ne comptant pas se laisser faire, a réagi disant que la diva serait la seule responsable de son humiliation. Concernant les propos tenus contre eux par la star et son entourage, ces derniers les ont qualifiés de «diffamatoires et franchement ridicules». Ce que des sources anonymes proches de la société de production ont appuyé dans les colonnes du New York Post en disant que Mariah Carey, connue pour ses attitudes de diva, n’avait pas souhaité participer à la répétition générale pourtant longue de 20 minutes seulement et c’est ceci qui a provoqué l’incident. «Elle était comme un chiot perdu… Elle n’était même pas debout au bon endroit» affirme une source. La co-animatrice de la soirée, Jenny McCarthy, a confirmé que Mariah n’était pas présente à la répétition en disant : «Mariah n’a pas fait de vérification du son...(…) une remplaçante a fait la répétition. Sa voix n’est plus à la hauteur».