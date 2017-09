Madrid appelle l’UE à soutenir les efforts du Maroc en matière de lutte contre l’immigration illégale

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Juan Ignacio Zoido, a appelé, jeudi à Bruxelles, l’Union européenne (UE) à soutenir les efforts importants fournis par le Maroc dans le domaine de la lutte contre l’immigration illégale.

"Les efforts de l’Union européenne doivent se focaliser sur l’appui aux partenaires africains, comme le Maroc, qui accomplissent un travail extraordinaire qui bénéficie à tous" en matière de lutte contre l’immigration clandestine, a dit M. Zoido lors d’une réunion du Conseil "Justice et affaires intérieures" (JAI) de l’UE.

Et d’ajouter que l’UE "doit accorder son soutien lorsque la coopération est bonne et non pas lorsque ses capacités sont saturées face aux flux excessifs de (migrants), en vue de pouvoir gérer le phénomène migratoire, intrinsèquement positif, à partir d’une position normale et non en situation de crise, comme c’est le cas ces deux dernières années".

M. Zoido, dont les propos ont été rapportés dans un communiqué de son département, a insisté sur le fait que les pays tiers fournissent un effort important dans ce domaine qui doit être "reconnu et soutenu" de la part de l’UE.

Le ministre espagnol a estimé que le travail de l’UE dans ce sens doit s’appuyer sur des expériences bilatérales qui sont menées avec succès et qui doivent être respectées et soutenues, étant donné que leurs résultats bénéficient à l’ensemble des pays membres de l’Union européenne.

"Cela implique aussi un travail direct sur le terrain en Afrique", a-t-il fait observer, ajoutant que l’Espagne est persuadée que l’amélioration de la situation de l’UE quant au phénomène migratoire est tributaire du niveau de soutien et d’aide accordée aux pays tiers pour leur permettre de faire face à la pression provoquée par ce problème.

M. Zoido a réitéré, par ailleurs, l’engagement de son pays pour l’amélioration de la situation migratoire par rapport à la route de la Méditerranée centrale.

Evoquant le terrorisme, M. Zoido a mis en exergue la grande importance de la coopération internationale pour mettre fin à cette menace.