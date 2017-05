Luis Enrique : Il faut féliciter le Real

Pour son dernier match de championnat, le Barça a surclassé, au Camp Nou, Eibar par 4 à 2 dont un doublé de Messi qui termine buteur de la Liga avec 38 buts.

A l’issue de ce match, l’entraîneur du FC Barcelone, Luis Enrique, a fait la déclaration suivante : "Nous n'avons aucun reproche à faire et je ne crois pas que quiconque puisse en formuler. Nous sommes conscients que nous n'avons pas été assez réguliers. Au début de la saison, nous avons été l'une des équipes qui gagnaient le moins de points à domicile. Nous avons tout tenté jusqu'au bout, mais sans parvenir à renverser la situation. Le Real a décroché la Liga et il n'y a rien à dire, il faut les féliciter. (Sur la finale de la Coupe samedi prochain contre Alaves) Nous aurions aimé terminer ici avec une fête, mais cela n'a pas été possible. Il va falloir essayer d'ajouter un nouveau titre à l'histoire de ce club. (Sur l'hommage du Camp Nou pour son ultime match à domicile) Moi, j'ai reçu un hommage du public chaque semaine, je n'ai reçu que des marques d'affection. Je me sens privilégié d'avoir vécu ces années ici. (...) Je veux retenir l'affection que j'ai reçue de la part des gens du club et je me moque de ce que le reste des gens peut penser. Je suis venu ici pour être un leader et grâce à mes joueurs, j'ai remporté des titres. J'ai tout fait à ma manière, avec mon style, en donnant tout jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Je ne peux rien me reprocher. Le Barça m'a fait confiance comme joueur et comme entraîneur. Ce bateau ne sera jamais facile à diriger."