Löw : Les résultats des clubs allemands sont alarmants

Le sélectionneur allemand Joachim Löw trouve "un peu alarmants" les récents résultats des clubs allemands en compétition européenne, alors que les six représentants de Bundesliga en Ligue des champions et en Europa League ont tous perdu la semaine dernière.

"C'est un peu alarmant, il faut s'inquiéter", a déclaré Löw à la veille du match des éliminatoires du Mondial-2018 de son équipe à Belfast, contre l'Irlande du Nord.

"Il est un peu trop tôt pour dire si c'est une tendance, et pour tirer des conclusions. Le Bayern et Dortmund ont tout de même des chances de bien faire", a-t-il ajouté pour modérer son propos.

La retentissante défaite du Bayern Munich 3-0 à Paris en C1 a en effet été l'arbre qui a caché la forêt: Leipzig (2-0 à Besiktas) et Dortmund (1-3 contre le Real) se sont inclinés dans la compétition reine, de même que Hoffenheim (2-1 à Ludogorets), Berlin (1-0 à Östersund) et Cologne (0-1 contre Belgrade) en Europa League.

La saison dernière, aucune équipe allemande n'avait atteint les demi-finales de l'une des deux coupes européennes, pour la première fois depuis la saison 2004-2005. Sur les seuls résultats de cette saison et après deux journées de phase de poules, selon le quotidien Bild, l'Allemagne pointe à la 27e place européenne!

"Il y a des raisons (à ce déclin) mais ce n'est pas le jour et le lieu pour en parler", a poursuivi le sélectionneur des champions du monde.

"Il est faux de prétendre que la Bundesliga est le meilleur championnat du monde", a-t-il cependant mis en garde. "Ceux qui disent que les meilleurs talents du monde sont en Allemagne ont tort: en France, en Espagne, en Angleterre, il y a aussi d'extraordinaires jeunes joueurs qui jouent au plus haut niveau".

"Il est erroné de croire que parce que nous avons des talents, nous allons tout gagner dans l'avenir", a-t-il encore martelé. "Je n'ai pas attendu les résultats de la semaine dernière pour penser à ce que nous pourrions améliorer en Allemagne, y compris dans les catégories de jeunes".