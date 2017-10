Lopes : On fait avec

"On fait avec", a réagi le gardien de Lyon Anthony Lopes, frappé par un spectateur au milieu des échauffourées qui ont éclaté entre les joueurs d'Everton et de Lyon, jeudi en Europa League, le Portugais estimant toutefois que cela ne fait "pas partie de l'ambiance en Angleterre".

"C'est rien, il ne s'est pas passé grand-chose", a déclaré le Lyonnais après la victoire de son équipe (2-1), au micro de RMC Sport. "Ça a surtout réveillé le public, parce qu'il dormait jusque-là. Je ne pense pas que ça fasse partie de l'ambiance en Angleterre qu'un supporter frappe un joueur adverse, mais on fait avec, c'est comme ça". "Il y a un supporter qui lui met un coup, je pense que ce n'est pas normal", a pour sa part estimé l'attaquant lyonnais Bertrand Traoré au micro de beIN Sports.

"Dans ces moments-là, on doit s'entraider, rester en équipe. C'est ce que j'ai essayé de faire", a poursuivi le Burkinabé auteur du but décisif.

Traoré a été l'un des premiers Lyonnais à réagir lorsque son portier portugais a été bousculé par le défenseur des "Toffees" Ashley Williams, après l'heure de jeu, alors que Lyon menait 1 à 0. La grossière faute du Gallois, qui lui a valu un carton jaune, a provoqué l'attroupement de plusieurs joueurs des deux camps, dans la confusion.

"J'ai défendu Anthony. Ce n'est pas normal qu'il y ait une faute sur lui et qu'on le bouscule après", a détaillé Traoré, le seul joueur à avoir reçu un avertissement pour son implication dans les échauffourées.

Quelques secondes après, alors que les joueurs étaient amassés près de la tribune, un spectateur a réussi à atteindre le Portugais au niveau de la tête, selon les images de la télévision.

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé", a réagi l'entraîneur d'Everton Ronald Koeman en conférence de presse. "C'est parti d'Ashley et d'un autre défenseur lyonnais. Il y avait beaucoup de joueurs impliqués."

"Je comprends mes joueurs et que quelque chose se soit passé. Cela vient de la frustration. La frustration a commencé à monter en première période. L'arbitre l'a laissée monter, notamment avec Fekir, qui a plongé dix fois en première période (sans être sanctionné)", a regretté le Néerlandais.

"J'y suis allé pour calmer mes joueurs car c'est la meilleure chose à faire dans ces moments-là. Le staff adverse, les stadiers, tout le monde a fait la même chose et c'est ce qu'il fallait faire', a commenté de son côté Bruno Genesio, le technicien lyonnais.

Pour Williams, "c'est le foot. C'est comme ça. Nous voulions gagner et eux aussi. Ces choses-là arrivent", a-t-il commenté au micro de BT Sport.