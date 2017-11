Les virus et les malwares, principales menaces informatiques pour les entreprises au Maroc

Les virus et les malwares constituent les principales menaces informatiques affectant l’entreprise au Maroc, aux côtés des comportements des professionnels qui augmentent ce risque, révèle une étude présentée lundi soir, à Casablanca.

Les virus arrivent en tête des menaces les plus fréquentes avec un taux de 63%, tandis que les malwares ou les logiciels malveillants (21,4%) et la perte de données (16,9%) viennent compléter le Top 3, d'après une enquête réalisée par Kaspersky Lab, leader mondial de la sécurité des systèmes informatiques.

L'étude souligne également que l’antivirus reste l’outil de protection informatique le plus fréquent chez les professionnels marocains (84,6%), rapporte la MAP.

D'autre part, 40% des professionnels interrogés déclarent avoir déjà branché sur leurs terminaux des clés USB inconnues, là où 33% affirment avoir déjà cliqué sur des pièces jointes qu’ils n’attendaient pas ou incluses dans des mails envoyés par des inconnus.

Ces comportements sont de nature à exacerber le risque et la prévalence des virus et autres malwares menaçant les entreprises au Maroc, insistent les auteurs de l'enquête.

Près de 46% des répondants affirment ne pas changer de mot de passe, renforçant ainsi les risques de piratage et d’intrusion de compte. Enfin, encore près de 30% des interrogés ont confié outrepasser ou négliger les règles de sécurité (retarder les mises à jour).

Le responsable des ventes de Kaspersky pour l’Afrique du Nord, Julien Pulvirenti, indique que cette étude montre le chemin à parcourir en matière de sécurité informatique et d’ailleurs, les différentes attaques survenues en 2017, telles que Wannacry et Bad Rabbit, qui illustrent tout à fait les dangers encourus par les entreprises et les économies en général.

La cybersécurité demande une démarche volontariste, représente un coût et requiert du temps et des compétences, a t-il dit, assurant que la sécurité des systèmes informatiques "doit faire partie intégrante de l'éducation tout au long de nos vies, autant d'un point de vue personnel que professionnel".

Réalisée au mois de septembre dernier en partenariat avec Averty, cabinet d’études de marché et de sondages d’opinion, cette étude offre une visibilité inédite sur les vulnérabilités de la sécurité informatique dans les milieux professionnels marocains.

L'enquête, qui a porté sur les comportements et attitudes des professionnels par rapport à la sécurité informatique au Maroc, a mobilisé 714 répondants, âgés de 21 ans et plus et pouvant s’exprimer en arabe ou en français. Ils sont répartis sur 40 villes (dont 26,5% de l’axe Casablanca-Rabat, 12,5% d’Agadir, 9% de Marrakech et 8% de Fès).

Ils sont issus de plus de 26 secteurs d’activité et couvrent différentes tailles d’entreprises de moins de 10 personnes à plus de 500.