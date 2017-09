Les violences en Birmanie ont causé plus de 1.000 décès

Plus d'un millier de personnes, essentiellement membres de la minorité musulmane des Rohingyas, pourraient avoir été tuées dans les violences dans l'Etat Rakhine, dans le nord-ouest de la Birmanie, a déclaré vendredi à l'AFP la rapporteuse spéciale de l'ONU pour ce pays.

"Il se peut qu'un millier de personnes ou plus aient déjà été tuées", a déclaré Yanghee Lee, avançant une estimation deux fois plus importante que celle du gouvernement birman.

"Il y en a des deux côtés mais les victimes se concentrent largement dans la population Rohingya."

D'après l'ONU, qui craint une crise humanitaire, quelque 164.000 personnes, la plupart Rohingyas, ont fui au Bangladesh depuis le 25 août.

Elles fuient les violences dans leur région depuis les attaques contre des postes de police par les rebelles de l'Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), qui dit vouloir défendre les droits bafoués de cette minorité musulmane.

Depuis, l'armée birmane a lancé une vaste opération dans cette région pauvre et reculée, qui a fait plus de 430 morts, principalement des "terroristes" rohingyas, selon les forces de sécurité. Les autorités ont affirmé avoir perdu 15 membres des forces de sécurité depuis les attaques d'août.

Les autorités birmanes ont par ailleurs affirmé que 6.600 maisons de Rohingyas et 201 habitations de non musulmans avaient été brûlées depuis le 25 août.

Elles ont affirmé que 30 civils avaient péri, parmi lesquels sept Rohingyas, sept hindous et 16 bouddhistes de l'Etat Rakhine.

"Il est fort possible que ces chiffres soient sous-estimés", a déclaré Mme Lee. "Ce qui est malheureux, ce qui est grave, c'est que nous ne puissions les vérifier parce que nous n'avons pas accès."

"Je crois que cela va être une des pires catastrophes que le monde et la Birmanie ont vu ces dernières années", a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont exprimé jeudi leur "préoccupation" face à la "situation inquiétante" dans l'Etat Rakhine, demandant aux autorités birmanes de garantir l'accès à cette région du nord-ouest de la Birmanie où une explosion de violence pousse massivement les musulmans Rohingyas à s'enfuir.

Mais le département d'Etat américain a refusé de dire si Washington envisageait des sanctions contre le gouvernement birman, dirigé de facto par la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, et s'il jugeait crédibles les accusations de massacres soutenus par les autorités birmanes.

"Il y a eu de nombreux déplacés après des allégations sérieuses de violations des droits de l'homme, parmi lesquelles des villages rohingyas brûlés et des violences de la part des forces de sécurité ainsi que de civils armés", a déclaré la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert devant la presse à Washington.