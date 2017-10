Les techniques de plaidoyer relatives au régime de mutualité au cœur d’un atelier de formation

Un atelier de formation sur les techniques de plaidoyer relatives au régime de mutualité a été organisé récemment au Centre associatif solidaire à Sidi Bouknadel, à l'initiative du Réseau marocain de l'économie sociale et solidaire (REMESS).

Les participants à cet atelier, organisé en partenariat avec le Réseau marocain des jeunes et de concertation, ont élaboré un programme d’action de plaidoyer pour revendiquer le retrait du projet du Code de mutualité et son renvoi devant une commission mixte pour sa révision conformément aux normes internationales en harmonie avec les principes de l’économie sociale solidaire.

Selon un communiqué du REMESS, cette réforme vise, selon les participants représentant les réseaux associatifs provinciaux, la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques et le tissu coopératif au Maroc, à préserver les acquis socio-sanitaire et développer le régime de mutualité, en tant que pierre angulaire de l’économie sociale et solidaire.

Ce projet de plaidoyer repose en principe sur la signature d’une pétition et l’organisation des rencontres avec les différents intervenants dans le domaine afin d’expliquer certaines matières de l’actuel projet du Code relatif au droit des mutualités à créer des unités de santé.

Les participants ont, ainsi, souligné que certains articles de ce projet ne sont pas conformes à la Constitution de 2011 et au message Royal adressé aux participants aux 2èmes Assises nationales de la santé, considérant que l’adoption de ce projet portera atteinte aux principes de l'économie sociale et solidaire.

Ils ont, également, appelé le gouvernement à s’intéresser davantage au développement de l’économie sociale et solidaire et ses institutions, et à faire de ce secteur un levier pour la justice sociale et économique et un mécanisme pour la création des richesses et des opportunités d’emploi pour les jeunes.