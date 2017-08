Les statisticiens africains renforcent leur savoir-faire dans le domaine agricole

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) organise jusqu’au 25 août, à Rabat, un atelier de formation sur les bilans alimentaires pour les statistiques agricoles.

Lancé mardi dernier, ce programme est initié en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Banque africaine de développement (BAD) et le Haut-commissariat au plan (HCP, Maroc). Il est piloté par le Centre africain pour les statistiques de la CEA.

Cet atelier bénéficie à des experts et des formateurs de dix pays d’Afrique francophone (Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo).

A noter que cette formation entre dans le cadre de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales ainsi que du Plan d’action pour l’Afrique mis en place par la CEA, la BAD et la FAO. Elle a pour but d’améliorer la disponibilité et la qualité des statistiques nationales et internationales dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture en vue de faciliter la prise de décision dans ces domaines.

Cet atelier vise ainsi à doter les participants de connaissances et d’un savoir-faire nécessaires pour réaliser des enquêtes et des recensements agricoles de qualité, en optimisant l’usage des technologies pour la production de statistiques agricoles (tablettes, télédétection, systèmes d’information géographique, etc.).

En vue d’aider à renforcer la capacité des systèmes statistiques nationaux africains à produire des statistiques agricoles de qualité, cette formation permet, par ailleurs, à ses bénéficiaires de partager leurs connaissances nouvellement acquises au sein de leurs organisations respectives.

L’atelier de Rabat fait partie d’une série d’ateliers délivrés dans les cinq sous-régions de l’Afrique. Le prochain atelier aura lieu du 19 au 22 septembre à Tunis (Tunisie), et sera destiné à former les experts à l’extraction de données statistiques agricoles à partir de sources administratives.

Pour rappel, la Commission économique pour l’Afrique est l’une des cinq commissions régionales du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC). Son Bureau en Afrique du Nord a pour mission de soutenir le développement des sept pays de la sous-région (Algérie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie et Soudan) en les aidant à formuler et mettre en œuvre des politiques et programmes à même de contribuer à leur transformation économique et sociale.