Les recettes de Ziryab revisitées à Fès : Un festival de diplomatie culinaire du 27 au 30 avril 2017

La deuxième édition du Festival de Fès de diplomatie culinaire aura lieu du 27 au 30 avril 2017 sous le thème «Diplomatie culinaire dans le monde méditerranéen, les recettes de Ziryab».

Lors de cette édition, le patrimoine gastronomique marocain, dans ses composantes arabo - andalouse, amazighe et judaïque, entrera en dialogue avec les traditions culinaires de l’Espagne, de la France et de l’Italie.

Le fil conducteur de ces échanges sera exprimé par le voyage du grand Ziryab, à la fois fondateur de la musique andalouse et créateur d’une tradition gastronomique encore vivante.

Fuyant Bagdad car son maître était devenu trop jaloux de son génie musical, Zyriab allait devenir non seulement le fondateur de la musique andalouse mais également un véritable arbitre du bon goût, à tous les niveaux, au même titre que Pétronne ou Brummel.

Le domaine culinaire s’intégrait, pour lui, dans une conception globale de l’art de vivre. Ses chroniques culinaires lui ont ainsi permis de révolutionner l’art gastronomique en Andalousie mais également dans toute l’Europe.

Symbole du métissage culturel, dont l’Islam a été l’agent le plus actif en Méditerranée pendant au moins 10 siècles, Ziryab comprit tôt que l’art de la table était propice à la diplomatie et à la paix.

Dans l’esprit de cet événement, la tradition gastronomique marocaine cherchera à faire revivre un patrimoine d’une grande richesse et d’une grande authenticité qui reste ouvert aux influences et saveurs des différentes cultures du monde et à une nouvelle dynamique créative.

Cette approche sera exprimée par les nombreux chefs internationaux participant au Festival comme ambassadeurs du patrimoine culturel gastronomique de leur pays.

La cheffe marocaine, Najat Kaanache, rencontrera cette année, des personnalités aussi diverses que sont Christian Têtedoie, chef étoilé et meilleur ouvrier de France, Stefania Barzini, célèbre journaliste italienne, Oliel Makhlouf, grand chef cuisinier hébraïque et Fernando Pérez Fernández, grand chef espagnol à la tête de l’établissement «9 Balcones» de Huelva.

Au programme de cette deuxième édition, des dîners-débats seront organisés chaque soir et seront précédés par une création originale, artistique et musicale, inspirée du répertoire de Ziryab. Des projections de films, des expositions et des dégustations gratuites de produits du terroir auront également lieu quotidiennement.