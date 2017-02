Les radios associatives, de nouveau au cœur du plaidoyer de e-Joussour

Le débat sur les radios associatives est de retour. Le portail de la société civile Maghreb Machrek e-joussour continue ainsi de soulever un sujet que le gouvernement ne veut absolument pas aborder, en dépit des promesses et des déclarations. Ainsi et à l’occasion de la Journée mondiale de la radio, et dans le cadre de son projet cofinancé par l'Union européenne "Renforcement des webradios associatives au Maroc. Pour une communication citoyenne et de proximité", le portail de la société civile Maghreb-Machrek e-joussour, programme du Forum des Alternatives Maroc, organise les 11 et 12 février courant, une rencontre internationale, sur les "Radios associatives au Maghreb-Machrek: diagnostic et perspectives". Cette rencontre qui aura lieu à Casablanca a pour objectif d’enrichir, d'une part, le diagnostic du mouvement des radios associatives dans la région MaghrebMachrek entamé, 5 ans après l’émergence des dynamiques sociales, émanant du «printemps dé- mocratique». D’autre part, la rencontre entend définir les perspectives de leur développement et du rôle qu'elles seront amenées à jouer, dans un contexte socio-politique marqué par une importante montée de la radicalisation et du conservatisme. Ce sera également l'occasion de réunir différents acteurs de la société civile, institutionnels et acadé- miciens, afin de donner un nouveau souffle à la dynamique ré- gionale, œuvrant pour la reconnaissance juridique et le développement de ce secteur mé- diatique, garant de la démocratie et du pluralisme médiatique dans les sociétés du Maghreb-Machrek