Les polices marocaine et espagnole se donnent la main pour mieux lutter contre le narcotrafic

La police nationale espagnole a annoncé dimanche l’arrestation de 30 personnes de nationalités espagnole et marocaine membres présumés d’un réseau de trafic de drogue, grâce à la collaboration avec les autorités marocaines.

«La collaboration des autorités marocaines a été essentielle dans l’arrestation de certains membres de cette organisation criminelle qui avaient fui vers le Maroc», souligne la même source dans un communiqué, précisant que les individus arrêtés étaient visés par une enquête conjointe des services de sécurité des deux pays. Et de préciser que grâce aux services de sécurité marocains, il a été procédé à l’arrestation au Maroc de 10 individus liés à ce réseau de trafic de drogue, dont le chef présumé, qui possédait un faux passeport et son fils, précisant que les deux individus faisaient l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux.

Le communiqué fait observer que les 30 personnes arrêtées faisaient partie d’une bande criminelle dénommée «Los Castañas», considérée comme «le plus grand réseau de trafic de drogue opérant dans la zone de Campo de Gibraltar (Sud de l’Espagne) et qui s’adonnait aussi au blanchiment d’argent».

L’enquête ayant permis ces arrestations a été entamée en 2015, poursuit la même source, faisant savoir que cette opération s’est soldée aussi par la saisie notamment d’une tonne de haschich, 350.000 euros en liquide, 16 véhicules, trois bateaux pneumatiques semi-rigides et des armes à feu.

Il a été procédé, dans le même cadre, à la saisie de 17 biens immobiliers d’une valeur de trois millions d’euros et au blocage de 24 comptes bancaires appartenant à plusieurs personnes liées à ce réseau.