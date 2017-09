Les opportunités d'investissement au Maroc présentées aux hommes d'affaires australiens

Les opportunités d'investissement qu'offre le Maroc dans différents secteurs d'activités ainsi que les grands projets lancés par le Royaume ont été présentés, récemment à Adelaïde (sud de l'Australie), aux hommes d'affaires australiens.

Dans le cadre d’une visite organisée par la Chambre de commerce et d’industrie australienne, l’ambassadeur du Maroc en Australie, Karim Medrek a tenu une série de rencontres avec des responsables australiens, notamment le ministre de l’Investissement et du Commerce d’Adelaïde, Hamilton Smith, le maire d’Adelaïde, Martin Haese, le président du Parlement local, Michael Atkinson ou encore le président de "l’Investment Attraction", une instance chargée de la gestion des activités d’investissement à Adelaide, Mike Hnyda.

Lors de ces séances de travail, rapporte la MAP, l’ambassadeur a mis en exergue le dynamisme de l'économie marocaine et sa résilience face à la crise économique, ainsi que les réformes socioéconomiques enclenchées par le Royaume pour renforcer l'attractivité de son économie, lesquelles ont été couronnées par la mise en place d'un cadre propice aux investissements étrangers.

Le diplomate marocain a, ainsi, affirmé que le Royaume constitue désormais une destination privilégiée des investissements étrangers à la faveur des avantages offerts pour inciter les hommes d’affaires à investir dans les secteurs vitaux tels l’agriculture, l’éducation et la recherche scientifique.

Il a, par ailleurs, présenté un exposé aux responsables australiens sur l’expérience marocaine en matière de régionalisation avancée, de conseils municipaux et de conseils régionaux ainsi que leurs rôles dans le développement socioéconomique dans l’environnement régional.

Les deux parties ont également passé en revue l’évolution positive des relations bilatérales et l’importance de l’échange des expériences en particulier dans le domaine des instances élues et leurs rôles sur le plan local.

Au siège de la mairie d’Adelaïde, M. l’ambassadeur a animé, à côté de Martin Haese, une conférence sur le thème "Le Maroc et l’Australie pour un avenir prometteur", durant laquelle il a mis en avant les caractéristiques de l’économie marocaine et les perspectives prometteuses offertes dans les différents domaines pour les investisseurs étrangers, ainsi que l'importance des réformes entreprises par le Royaume pour la mise en place d'un cadre profitable aux investissements étrangers.

En outre, M. Medrek a effectué plusieurs visites d'entreprises actives dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de la fabrication des chaussures ainsi qu'à l'université d'Adelaïde, notamment l'Institut de la recherche scientifique et de l'innovation.