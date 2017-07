Les névroses pas toujours mauvaises pour la santé

La santé est généralement associée au bien-être et aux émotions positives. Mais les sentiments négatifs ne sont pas toujours mauvais, ils peuvent contribuer à repousser le décès dans certains cas. Une étude parue dans Psychological Science a suivi 500.000 personnes âgées de 37 à 73 ans pendant plusieurs années, en se penchant sur les personnalités névrotiques et la mortalité.

Les névroses se caractérisent par une plus grande propension à expérimenter les émotions négatives telles que l'irritabilité, la frustration, la nervosité, l'inquiétude ou la culpabilité. Des travaux antérieurs n'avaient pas pu conclure sur l'influence des névroses sur le risque de mortalité, avec des résultats oscillants dans deux sens contraires. Parfois une telle personnalité l'augmente, parfois elle le réduit. Les chercheurs ont alors émis l'hypothèse que le risque dépendrait d'un aspect spécifique de l'état névrotique : l'inquiétude et le sentiment de vulnérabilité, et serait en rapport avec leur état de santé perçu.

Pour la vérifier, les scientifiques ont fait passer des tests de personnalité aux participants pour déterminer leur niveau de névrosisme et les ont interrogés sur leurs comportements de santé (cigarette, activité physique), leur santé physique (indice de masse corporelle, tension artérielle), leur fonction cognitive et leurs problèmes médicaux tels que les problèmes de cœur, le diabète ou le cancer. Les chercheurs ont aussi demandé aux volontaires d'estimer leur état de santé.

En règle générale, la mortalité est un peu plus élevée chez les personnes névrotiques, mais les scientifiques ont observé au contraire qu'elle était plus faible que la moyenne chez les individus névrotiques qui s'estimaient en plus en mauvaise santé, et ce, indépendamment de leur état réel de santé. «Les comportements de santé comme le fait de fumer, l'exercice physique, le régime alimentaire ou la consommation d'alcool n'expliquent pas le lien entre des scores importants d'inquiétude et de vulnérabilité, et le risque de mortalité. Nous avions pensé que l'inquiétude pour la santé pousserait les gens à se comporter de meilleure manière pour préserver leur santé, mais ce n'est pas le cas », explique Catharine R. Gale, de l'Université d'Edinburgh au Royaume-Uni.