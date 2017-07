Les mécanismes d’exécution de la réforme de la Fonction publique exposés à Rabat

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, a exposé les principales réformes visant la promotion de l'administration publique et du service public au Maroc, lors d'une rencontre avec une délégation d'étudiants de l'Université américaine du Caire, jeudi à Rabat.

A cette occasion, le ministre délégué a présenté un exposé sur le programme de la réforme de l’administration et ses mécanismes d’exécution tel que préconisé par son département, qui vise à améliorer l’accès aux services publics, l’appui à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, l’amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens, la consécration des principes et des valeurs du service public et le renforcement de la bonne gouvernance, de la transparence et de l’éthique dans l’administration publique.

Dans une déclaration à la MAP, à l'occasion de sa rencontre avec la délégation égyptienne, en voyage d'études au Maroc du 11 au 18 juillet, pour découvrir la place et le rôle de la décentralisation de la gouvernance locale au Maroc, Mohamed Benabdelkader a souligné que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'ouverture du ministère sur l'environnement international, relevant qu'elle constitue une occasion pour ces étudiants de prendre connaissance du chantier national important relatif à la réforme de l'administration et à la fonction publiques au Royaume.

Le choix du thème de ce voyage s’inscrit dans le cadre de l'appui de l'organisation des cités et gouvernements locaux unis (CGLU)-Afrique à la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD), particulièrement la promotion de l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins de développement durable, afin d'assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes.

Co-organisé par l’Académie africaine des collectivités locales (ALGA) relevant de CGLU-Afrique et l’Ecole des affaires internationales et des politiques publiques relevant de l’Université américaine du Caire, ce premier voyage d'études au Royaume permettra aux étudiants de connaître et d'échanger avec les institutions contribuant à la promotion et l'ancrage de la bonne gouvernance au Maroc.